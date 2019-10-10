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    التضخم يواصل رحلة الهبوط الكبير ويصل لأقل مستوى في 7 سنوات (إنفوجرافيك)

    04:05 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    التضخم يواصل رحلة الهبوط الكبير ويصل لأقل مستوى في 7 سنوات (إنفوجرافيك)

    فاكهة

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، استمرار التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

    ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.7% في أغسطس الماضي.

    ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% في سبتمبر مقابل 7.5% خلال أغسطس، مسجلا أقل مستوى منذ ديسمبر 2012، والذي كان 4.7%.

    ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية في الشهور الخمسة الأخيرة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

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