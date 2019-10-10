استمرار إضراب عمال الشرقية للدخان رغم محاولات احتواء الأزمة

كتبت- شيماء حفظي:

واصل عمال الشركة الشرقية للدخان، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من محاولات مجلس إدارة الشركة لاحتواء الأزمة.

وقالت مصادر عمالية، لمصراوي، إن العمال مصممون على الإضراب عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وأهمها زيادة الحافز اليومي بنسبة 20% وفقا لشرائح الدرجات الوظيفية وليس بقيمة ثابتة.

وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، قرر في اجتماع مساء أمس الأربعاء، زيادة "الهدف اليومي" أو الحافز لجميع العاملين بالشركة 10 جنيهات، يتم تطبيقها من بداية الشهر الجاري.

لكن المصادر العمالية قالت إن هذه القيمة لا تتناسب مع مطالبهم، "طالبنا بزيادة 20% أي أنه إذا كان حافز العامل اليومي 100 جنيه يحصل على 120 جنيه، ماذا تساوي العشرة جنيهات وكيف يتم تطبيقها على كل الشرائح".

وأشارت المصادر، إلى أن مطالب العمال تدور في رواق الشركة منذ أكثر من عام، لكن الإدارة تجاهلتها، وهو ما جعل العمال يضربون عن العمل، بالإضافة إلى تقديم الإدارة شكاوى وبلاغات ضد العمال.

وقالت المصادر، إن العمال مستمرون في الإضراب عن العمل، حال لم تنفذ الشركة مطالبهم.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.

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