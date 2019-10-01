أسعار الذهب تنخفض عالميا قرب أدني مستوى لها في شهرين

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة في آسيا إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة، وفقا للوكالة.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1462.86 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس الماضي عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1468.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن احتمال صعود الدولار أكثر وبعض التفاؤل المحيط باتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين يضغطان على الذهب، بحسب الوكالة.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لأعلى مستوى في أكثر من عامين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر سبتمبر الماضي لتحديد إلى أي مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.

وبحسب رويترز، فإن الأسهم الآسيوية ارتفعت في الوقت الذي تمسك فيه بعض المستثمرين بالأمل في أن الربع الرابع سيشهد إحراز تقدم في تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزا 0.1% إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار أمس الاثنين.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 884.18 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2% إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس الماضي عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.