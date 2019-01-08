مشتريات محلية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة اليوم

القاهرة – مصراوي:

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 13402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم، صافي شراء بقيمة 53.4 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 60.9 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أول أمس الأحد على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.59% إلى 13343 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين، لتواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة في عام 2019.