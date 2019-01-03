البورصة ترتفع لليوم الثاني بدعم المشتريات المحلية والعربية

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، لتواصل صعودها للجلسة الثانية في العام الجديد، مدعومة بمشتريات محلية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 13264 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع خلال تعاملات الأمس نسبة 1.3% إلى مستوى 13204 نقطة، مدعومًا بمشتريات محلية.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم صافي شراء بقيمة 6.8 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 4.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 11 مليون جنيه.