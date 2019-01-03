22 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور اليوم عند نفس مستواها أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

كما بقي سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيلة البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.