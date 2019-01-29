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    23 جنيهًا للبلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    12:40 م الثلاثاء 29 يناير 2019
    23 جنيهًا للبلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا.

    وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا.

    وبلع سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الوقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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