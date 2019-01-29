كيلو الطماطم يصل إلى 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور عند نفس مستواياتها الأمس دون تغير.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.