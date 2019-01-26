قفزة كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. والجرام يرتفع 6 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، 6 جنيهات، مدعومة بزيادة سعر المعدن عالميًا، ويسجل أعلى سعر عالميًا منذ 7 أشهر.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب ارتفع اليوم بسبب زيادة سعر الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 646 جنيهًا للجرام مقابل 640 جنيهًا للجرام بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنجيب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 سجل 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب5168 جنيهًا.

وعالميا، قفز الذهب أكثر من 1% ليتجاوز ذروة سبعة أشهر أمس ويخترق لفترة وجيزة 1300 دولار للوقية الواحدة مع هبوط الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3% إلى 1297.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق ذروة 1300.30 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ 15 يونيو. وكان المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% ليتحدد سعر التسوية عند 1298.10 دولار للأوقية.

