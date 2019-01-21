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    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    12:55 م الإثنين 21 يناير 2019
    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسماك

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا ليتراوح بين 35 و45 جنيها.

    وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، لتتراوح بين 30 و140 جنيها، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

    بينما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

     

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك المكرونة

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