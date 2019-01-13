غدًا.. منتدى غاز دول شرق المتوسط يعقد أول اجتماع له بالقاهرة

كتب- أحمد السيد:

يعقد منتدى غاز دول شرق المتوسط، أول اجتماع له في القاهرة، اليوم الاثنين، بحضور وزراء الطاقة اليوناني والقبرصي والإسرائيلي والإيطالي والأردني، وطارق الملا وزير البترول المصري، وممثلين عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الاجتماع سيناقش خطة التعاون بين الدول المشاركة في المنتدى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه سيتم مناقشة خطة مصر والتي تعمل من خلالها على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها، واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا.

كما سيتم مناقشة خطة إرسال من الدول المشاركة في المنتدى إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة المصرية ومن ثم تصديره مرة أخرى، وفقا للمصدر.

وفي أكتوبر الماضي، شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس اناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة.

ويهدف المنتدى إلى معالجة الخلل في التباين الكبير في الميزان التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة أن العجز التجاري في غير صالح الدول العربية واضح وكبير.

وتتضمن هذه المعالجة تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة، والعمل على مساعدة هذه الدول في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا، بحسب المصدر.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.