بداية من اليوم.. "التضامن" توضح كيفية قصر الدعم النقدي على طفلين

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بداية من العام الجديد قصر الدعم النقدي للأسر الفقيرة على طفلين فقط.

وأوضحت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن قرار الحكومة بقصر الدعم النقدي على طفلين، لا يعني تقديم الدعم للأسر التي لديها طفلين فقط، ولكنه يعني أن صرف الدعم سيشمل طفلين بدلًا من 3 أطفال كما كان سابقًا.

وأضافت نيفين في لقاء مع عدد من الصحفيين أن القرار يأتي تماشيًا مع سياسات الحكومة لتنظيم الأسرة ولتحفيز الأسر على الاكتفاء بطفلين.

وفي نوفمبر الماضي أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وبحسب نيفين فإن الأسر التي لديها أكثر من طفلين سيتم اختيار الطفلين المستحقين للدعم على أساس الأصغر سنًا، لأن برنامج الدعم النقدي يعمل على أساس المؤشرات التنموية التي تتعلق بالصحة والتعليم.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المراحل التعليمية المختلفة، من خلال معاش تكافل، وتشترط الوزارة لتلقي الدعم أن يستمر الأطفال في العملية التعليمية، فضلًا عن تلقيهم الخدمات الصحية.

وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل شروط الحصول على معاش "تكافل"، في 3 محافظات هي القاهرة وأسيوط ودمياط بشكل تجريبي بداية من فبراير ومارس المقبلين، على أن تعمم هذه "المشروطية" في كل المحافظات بداية من أبريل، وفقًا لنيفين.

وتنسق الوزارة مع كل من وزارتي الصحة والتعليم والأزهر الشريف للتأكد من أن الأسرة ملتزمة بشروط الحصول على المعاش، وهي استمرار الأطفال في الدراسة، وتلقي الأطفال دون السادسة للخدمات الصحية المقررة عليهم.

وبحسب نيفين فإن اختيار الأطفال الأصغر سنًا لتلقي الدعم، ليكون أمامهم فرصة للحصول الدعم مدة أطول.

وبحسب شروط معاش تكافل، يخرج الطفل من منظومة الدعم بمجرد بلوغه 18 عامًا، وتعطي الوزارة مبلغًا ثابتًا من الدعم النقدي فضلًا عن مبلغ لكل طفل يختلف حسب مرحلته الدراسية.

وقالت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن اقتصار الدعم على طفلين فقط سيشمل أيضًا الأسر التي تخضع للتنقية حاليًا.

وتعمل وزارة التضامن حاليًا على تنقية المستحقين للدعم النقدي ممن مر عليهم 3 سنوات منذ بداية البرنامج بشكل تجريبي في مارس 2015.

ووفقًا لنيفين فإن "الأسر التي يتم مراجعتها حاليًا ممن دخلوا في السنة الأولى للبرنامج، لديهم طفل على الأقل بلغ سنه 18 عامًا وبالتالي خرج تلقائيًا، فلن ندخل مكانه طفل أخر".

وتقول نيفين إن "كل أربع أسر سيقتصر الدعم النقدي فيها على طفلين فقط سنستطيع إضافة أسرة جديدة وهو ما يعني تغطية أكبر للأسر".

وتعمل وزارة التضامن حاليًا على وضع محفزات للأسر التي لديها طفلين وتتلقى دعما، من خلال توفير فرص عمل لها أو مشروعات صغيرة، بحسب نيفين.

وتقول "بمرور الوقت سيتغير وعي الأسر وسيكون أمامنا فرصة للحد من الزيادة السكانية".

وتقدم وزارة التضامن حاليًا برنامج فرصة، والذي يساعد الأسر الفقيرة على الحصول على فرص عمل أو الحصول على قروض لعمل مشروعات صغيرة.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، فإن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من تكافل وكرامة ضمن برنامج "فرصة".

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