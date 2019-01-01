"اتصالات مصر" تحصل على حكم بتعويض 700 مليون جنيه من "فودافون"

كتب- محمد علاء الدين:

قال مسؤول بشركة اتصالات مصر، لمصراوي، إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر حكما لصالح الشركة أمس الاثنين، للحصول على تعويض بقيمة 700 مليون جينه، من شركة فودافون، في قضية أسعار الترابط بين الشركتين.

وكانت فودافون قد أقامت دعوى قضائية أمام التحكيم بشأن أسعار الترابط مع اتصالات مصر، وهو النزاع الذي استمر 3 سنوات، قبل أن يحكم فيه لصالح اتصالات.

وتتعلق أسعار الترابط بين شركات المحمول، برسوم الاتصال بين شبكة وأخرى.