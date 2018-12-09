بنك القاهرة يدرس إقامة فروع جديدة في قارة أفريقيا

كتبت- دينا خالد:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده في دول القارة الأفريقية، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا وتم إعادة هيكلته مؤخراً، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأضاف فايد خلال لقاءه مع عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، أن فرع البنك في أوغندا يوفر الكثير من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندي واأنما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة.

وأضاف فايد، أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة فى عدد من البلدان الأفريقية، لافتا إلى حرص البنك على إتاحة آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة في الصعيد والمناطق النائية.

وأشار فايد، إلى أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة في عدد من البلدان الأفريقية، لافتا إلى حرص البنك على إتاحة أليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة في الصعيد والمناطق النائية.

وقال وزير الصناعة، أن الوزارة تولي اهتمام كبيراً بالسوق الأفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، منوهاً إلى أن هناك تنسيقا كبيراً مع البنك المركزي لتفعيل الدور التمويلي للبنوك المصرية في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية .

وأشار نصار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الافريقى وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.

وقال فايد، إن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده فى دول القارة الأفريقية، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا وتم إعادة هيكلته مؤخراً لتفعيل دوره في توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندي وأنما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة.