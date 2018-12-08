هيئة الاستثمار توقع بروتوكولًا مع "العربية للتصنيع" لترويج منتجاتها

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

وقع محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، لتعظيم استغلال إمكانيات وموارد الهيئة العربية والترويج لمنتجاتها داخل وخارج مصر.

وجاء التوقيع على هامش "منتدى أفريقيا ٢٠١٨" لدول تجمع الكوميسا، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ونص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل وخارج مصر، خاصة في الدول الأفريقية.

كما تضمن البروتوكول العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية لنقل التكنولوجيا المتطورة وتعميق التصنيع المحلي من خلال استغلال الإمكانيات البشرية والتكنولوجية بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن بروتوكول التعاون سيوفر فرصا كبيرة لعقد شراكات بين الهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لما تمتلكه هيئة الاستثمار من خبرات وقدرات كبيرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التي تتخصص فيها الهيئة العربية.

وأضافت نصر، أن الوزارة ستسعى من خلال الاتفاق للمساهمة في تعزيز دور الهيئة العربية للتصنيع كأحد الركائز الصناعية في مصر والوطن العربي بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة، وقدرات تكنولوجية وعلمية، وعمالة ماهرة ومؤهلة، ومنتجات ذات أهمية استراتيجية للمجتمع المصري واحتياجات البنية التحتية.

وقال محسن عادل، إن الهيئة العامة للاستثمار ستمد الهيئة العربية للتصنيع بكل ما تحتاجه من دراسات قطاعية للفرص الاستثمارية الواردة بخريطة مصر الاستثمارية، سواء في قطاع التكنولوجيا الذي تستهدفه الهيئة العربية للتصنيع، أو في قطاعات أخرى.

وقال محمود جمال الدين زغلول، إن البروتوكول يضع إطارا تنظيميا ومؤسسيا للتعاون بين الجانبين، ما يؤدي إلى استدامة جذب الاستثمارات وتوسع أعمال الهيئة العربية للتصنيع وتطويرها تكنولوجيًا ومؤسسيًا.