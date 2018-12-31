ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين
10:54 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل جماعي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 13016 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 تراجع بالأمس بنسبة 0.31%، عند مستوى 12944 نقطة.
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