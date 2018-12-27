البورصة تقدم محاضرات لـ"سفراء المستقبل" بالخارجية للترويج لها في الخارج

كتبت- شيماء حفظي:

قالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إنها اتفقت مع وزارة الخارجية على تقديم محاضرات لسفراء المستقبل، لتعريفهم بدور أسواق المال في اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من جهودهم للترويج للبورصة خارجيا .

وألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم محاضرة، خلال الدورة التدريبية للترقية من وظيفة سكرتير أول إلى مستشار، لتمثيل مصر في مختلف دول العالم، وذلك في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

وقال فريد، إن لب أي أزمة أو اضطراب اقتصادي هو عجز الموازنة الذي يضغط على عجز الميزان الجاري ويؤدي إلى تراكم الديون.

وتابع: "فوجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادي الحقيقي يمثل تحديا يجب الإسراع بمعالجته، لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية التي ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة".

وأضاف رئيس البورصة، أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار، ولكنها رافد أساسي لتمويل الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادي.

وطالب فريد سفراء المستقبل بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للترويج خارجيا للاستثمار في البورصة المصرية، وخاصة مع قرب بدء برنامج الطروحات وفق آخر التصريحات الحكومية.

"التعامل في البورصة ليس حكرًا على أصحاب الثروات والمحترفين، فهي وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، فيمكن للمواطن أن يقوم "بالتحويش" عبر البورصة بالشراء في وثائق صناديق المؤشر، وهو ما يجنبه معاناة اختيار الأسهم وتحديد توقيت الشراء أو البيع"، بحسب ما قاله فريد.

وذكر رئيس البورصة أن التحدي الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعي المالي لدى المجتمع، لما لذلك من أثر سلبي على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.

وقال فريد "نعمل دومًا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة".