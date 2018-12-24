غدًا.. غرفة القاهرة تنظم ندوة عن مستجدات التعاملات الضريبية

كتبت- منار الرخ:

تنظم غرفة القاهرة التجارية، غدًا الثلاثاء، ندوة لمناقشة التطورات والمستجدات الطارئة فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية، وتأثيرها على المجتمع التجاري في ضوء الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب عبر موقعها الإلكتروني، ومناقشة الضريبة الإضافية والغرامات طبقًا لأحكام القانون 174 لسنة 2018.

وبحسب بيان لها اليوم الاثنين، دعت غرفة القاهرة منتسبيها من الشعب في القطاعات المختلفة للمشاركة في الندوة، التي ستشهد حضور ممثلي وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، وفتح لغة حوار حول كافة التعاملات الضريبية لتوعية التجار؛ لتجنب المشاكل التي قد تحدث وتسبب مشكلات لهم في أنشطتهم.

وقال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن الندوة تتضمن ورشة عمل بشأن الإقرار الضريبي الإلكتروني من خلال فريق عمل من خبراء الضرائب "القيمة المضافة وضريبة الدخل، واستعراض كيفية التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالإقرارات، وشرحًا نظريًا وعمليًا لعملية التسجيل، بجانب استعراض سبل إدخال بيانات الإقرار.

وأشار العربي إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الغرفة والمصلحة والذي يستهدف التنسيق وزيادة التعاون، ومناقشة أي موضوعات مشتركة، وبحث مقترحات التجار حول التعاملات الضريبية، والإعلان عن كافة المستجدات الضريبية أولًا بأول لتوعية التجار، وهو ما يتم بالتنسيق فيما بين الطرفين حاليًا.

وأضاف رئيس الغرفة أنه يتم خلال الأيام الحالية تكثيف الجهود من جانب الغرفة لتوعية التجار بآخر المستجدات التي تتعلق بالقرارات والقوانين والتعليمات في مختلف الهيئات الحكومية، حيث أن عملية التوعية تمثل أهمية خاصة للشعب النوعية داخل الغرفة لتقليل المعوقات التي تواجه كل نشاط؛ لتحقيق التنمية والتطوير لدعم الاقتصاد القومي.

وذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي تنظمها الغرفة لتوعية تجارها بآخر المستجدات على الساحة لضمان عدم ظهور مشاكل تتعلق بالقوانين والقرارات والتعليمات التي تحكم العمل بالسوق التجاري.