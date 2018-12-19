الشرقية للدخان: مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية

القاهرة- مصراوي:

قالت الشرقية للدخان ايسترن كومباني، اليوم الأربعاء إن مصانع شركاتها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وكان عمال الشركة نفذوا إضرابًا عن العمل يوم الأحد الماضي ولمدة 3 أيام، اعتراضًا على

تخفيض قيمة مكافأة الأرباح عن العام المالي الماضي.

لكن الشركة قالت أمس إنها استجابت لبعض مطالب العمال فيما وضعت بعض المطالب الأخرى تحت الدراسة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الأسبوع الماضي صرف مكافأة أرباح للعمال بواقع 20 شهرا.

وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.