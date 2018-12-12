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البورصة تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

03:03 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
البورصة تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

البورصة المصرية

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من مشتريات أجنبية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.5% إلى مستوى 12856 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال اليوم صافي شراء بقيمة 91 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 97 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق تعاملات أمس الثلاثاء، على صعود بنسبة 1.5%، مدفوعًا بمشتريات محلية وأجنبية.

البورصة المصرية مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 مؤشر EGX30

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