تصل لـ 3 آلاف جنيه.. أسعار الجواكت الشتوي "خرافية" هذا العام

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كتبت- دينا خالد:

تقف إيمان محمد، في حيرة أمام "فاترينة" لأحد محلات ملابس وسط البلد تعرض بعض القطع الشتوية غير مدون عليها السعر، لتستقر عينها على "جاكت" فتدخل المحل لتسأل عن السعر.

تفاجأت إيمان من سعر "الجاكت" الذي تريده حيث بلغ 1230 جنيهًا، تقول إيمان التي التقاها مصراوي، "أسعار الملابس الشتوي كل سنة بتزيد عن السنة إللي قبلها مش عارفة هتوصل لفين تاني".

تنتظر إيمان تخفيضات نهاية الموسم كل عام، ولكن ما دفعها للتفكير في الشراء في الوقت الحالي هو احتياجها لجاكت جديد يناسب وظيفتها الجديدة، حسب قولها.

قررت إيمان ألا تشتري الجاكت الذي أعجبها، تاركة المحل لتبحث عن غيره أقل سعرًا ويناسب ذوقها، وهذا لم يكن حال إيمان وحدها، لكن ارتفاع أسعار "الجواكت" هذا العام أوقع الكثيرين في الحيرة أمام المحلات.

وبعد أن قاطعت، إيناس، 32 عامًا، شراء "الجواكت" الشتوي لخمس سنوات مكتفية بما تقتنيه، شعرت هذا العام بقدم الجاكت الذي تملكه، فقررت شراء غيره لتصطدم بتضاعف الأسعار.

تقول إيناس فتحي، لمصراوي، إن أقل سعر للجاكت هو 700 جنيه للنوع "البامب"، وهذا الذوق لا يعجبها، أما أسعار الجواكت الصوف فتبدأ من 1000 جنيه وهي أسعار تضفها بأنها "الأسعار خرافية".

وتضيف إيناس أن هناك بعض أسعار الجواكت التي يكون سعرها بين 400 و500 جنيه لكن خامتها رديئة كما أن موديلها قديمة، وأغلب المستورد ويبدأ من 1500 جنيه.

لم تتخذ إيناس قرار الشراء حتى الآن باحثة عن حلول أخرى، "ده كدا الواحد علشان يشتري جاكت محتاج جمعية، أنا ممكن أنزل الوكالة أجيب قماش وأفصل أحسن".

ويصف يحي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، الإقبال على الملابس الشتوي بصفه عامة منذ بداية الموسم، بأنه ضعيف للغاية، "الأغلب بيجي يبص ويمشي ما بيشتريش".

وأضاف الزنانيري، أن أسعار الجواكت الشتوي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و20%، نتيجة زيادة أسعار الخامات تأثرًا بارتفاع سعر الكهرباء وزيادة أجرة العامل.

وأشار الزنانيري أن أسعار "الجواكت" الشتوي المحلية، تتراوح بين 250 و350 جنيهًا للمصنوعه من قماش الجوخ الردئ، وبين 500 و700 جنيه للخامات الجيدة، أما أسعار الجواكت المستوردة فتتراح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه.

وتوقع الزنانيري أن يزيد الإقبال تدريجيًا مع نهاية شهر ديسمبر الجاري ليرتفع كثيرا خلال فترة الأوكازيون الشتوي.

ويقول مصطفى عبد العزيز، بائع في أحد محلات وسط البلد، إن أسعار الملابس الشتوي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

وأضاف عبد العزيز أن الإقبال على الجواكت ضعيف للغاية، "المحلات نفسها بقيت بتجيب كميات قليلة، بسبب ضعف الإقبال، إللي بيشتري جاكت السنة دي ما بيشتريش لسنتين قدام".

وتتراوح أسعار الجواكيت بين 700 و3000 جنيه للأنواع الجيدة في المستورد والمحلي، بحسب عبد العزيز.

وقال إن الأسعار تختلف حسب إذا كان المحل في شارع أم في مول كبير.

وأرجع عبد العزيز الارتفاع المستمر في أسعار الملابس الشتوي، إلى الارتفاع المستمر في أسعار الخامات، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء.