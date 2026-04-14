بعد مصرع 7 عمال .. مدير أمن القاهرة يتفقد موقع حريق مصنع الجلود بالزاوية الحمراء

كتب : رمضان يونس

04:47 م 14/04/2026 تعديل في 08:35 م
    حريق مصنع الجلود
    حريق مصنع الجلود
    حريق مصنع الجلود
    حريق مصنع الجلود

تفقد مدير أمن القاهرة، منذ قليل، موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع الجلود والأحذية بمنطقة الزاوية بالقاهرة؛ للوقوف على آخر تطورات الحادث ومتابعة جهود السيطرة الكاملة على النيران.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الزاوية

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الحماية المدنية تنفيذ عمليات التبريد بمحيط الحريق، لمنع تجدد اشتعال النيران، خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المصنع.

وتستمر الأجهزة المعنية في رفع آثار الحريق، مع إجراء الفحوصات الفنية اللازمة لتحديد الأسباب النهائية للحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات، وتستكمل معاينة موقع الحريق.

مصرع 7 أشخاص في حريق مصنع بالزاوية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع جلود وأحذية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه و8 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصنع الجلود مدير أمن القاهرة الحماية المدنية

