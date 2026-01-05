إعلان

غلق 101 محل لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب : علاء عمران

12:19 م 05/01/2026

الغلق

أغلقت وزارة الداخلية 101 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية عن تحرير 101 مخالفة للمحال المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

