مأموريات منزلية ومستشفيات لكبار السن.. الداخلية تيسر استخراج البطاقات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين.

وشملت القوافل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء، وأسفرت جهودها عن استخراج 5,906 بطاقة رقم قومي و23,575 مُصدر مميكن. وبسبب الإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 3 يناير 2026.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الفورية، و15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم استخراج وتوصيل 579 بطاقة رقم قومي و125 مُصدر مميكن في ذات اليوم.

واستجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية، وأوفد مأموريات منزلية ومستشفيات لـ52 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها للمستفيدين.

كما استمرت المأموريات المخصصة للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي، وأسفرت عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ220 مواطنًا ومواطنة. كما واصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ301 مواطنًا ومواطنة.

ولاقت هذه الجهود استحسان المواطنين لما حققته من تيسير ملموس في الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة.

ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الداخلية لتفعيل الدور المجتمعي لمختلف القطاعات الأمنية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.

