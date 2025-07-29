لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس محكمة النقض يستقبل وفد نادي قضاة البحيرة

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى – اليوم بديوان المحكمة، المستشار حامد عيساوي – رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادي قضاة البحيرة – لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

وقد صاحبه وفدٌ قضائي رفيع المستوى ضم كلًا من: القاضي إكرامي يوسف، رئيس الاستئناف، وكيل النادي، القاضي محمد أحمد سكيكر، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي محمد صالح، رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي فؤاد المدبولي، رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، وأحمد سمير عوف، وكيل النائب العام وعضو مجلس إدارة النادي.

جاء ذلك بحضور كل من: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة البحيرة عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكدًا على الدعم الكامل من قضاة البحيرة لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم المستشار رئيس نادي قضاة البحيرة والوفد المرافق له درعًا تذكاريًا للقاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعبيرًا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخ مناسب للسادة القضاة لأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.