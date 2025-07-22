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بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن أسيوط

11:16 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

التبرع بالدم

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كتب - علاء عمران:

نظّمت مديرية أمن أسيوط، حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية.

وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من رجال الشرطة من قوة المديرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في المبادرة، مؤكدين حرصهم على تعزيز روح التكافل والمساهمة الفاعلة في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين.

وثمّن القائمون على الحملة الإقبال الكبير من المتبرعين، مشيدين بالدور الإنساني النبيل الذي يقدمه رجال الشرطة، والذي يعكس الوجه الحضاري والمجتمعي لجهاز الأمن.

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز جسور التعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين في مختلف المجالات.

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حملة للتبرع بالدم رجال الشرطة مديرية أمن أسيوط
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