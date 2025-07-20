الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد "فان" يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "فان" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد اختصار الطريق.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟