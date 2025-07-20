غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

"هشوف الفيديو".. أول تعليق من والد هدير عبدالرازق على واقعة التعدي عليها داخل شقة