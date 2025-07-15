كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكاوى من أهالي إحدى المناطق بمنطقة عين شمس بالقاهرة ضد سيدة، لقيامها بإلقاء زجاجات من شرفة منزلها والتعدي عليهم بالسب.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن عددًا من سكان المنطقة المذكورة أبدوا تضررهم من السيدة، بسبب تكرار إلقائها الزجاجات والتعدي عليهم بالسبّ دون مبرر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعة ذلك إلى وجود خلافات جيرة مع سكان العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين