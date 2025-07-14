تحديد أولى جلسات دعوى "إبراهيم سعيد" لضم حضانة ابنتيه

كتب – أحمد عادل:

حددت محكمة أسرة النزهة، جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته بدلًا من والدتهما.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

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