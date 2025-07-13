كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإسماعيلية"، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لمتهمة، و10 سنوات مشددًا لـ3 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية، وتمويل أنشطة إرهابية، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت محكمة الإسماعيلية.

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