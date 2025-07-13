إعلان

بينهم سيدة.. جنايات الإرهاب تقضي بالمؤبد والمشدد لـ 5 متهمين في "خلية الإسماعيلية"

03:03 م الأحد 13 يوليه 2025

المستشار حماده الصاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإسماعيلية"، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لمتهمة، و10 سنوات مشددًا لـ3 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية، وتمويل أنشطة إرهابية، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت محكمة الإسماعيلية.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر جنايات الشروق خلية الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء