الجوازات والهجرة تواصل دعمها الإنساني بالمحافظات

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين من راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز البُعد الإنساني في تقديم الخدمات.

وفي هذا الإطار، تم رصد عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن المترددين على مختلف أقسام الإدارة بكافة المحافظات، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في جميع مواقعها الشرطية، انطلاقًا من ثوابت المنظومة الأمنية المعاصرة، التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتقديم خدمة أمنية راقية.