إعلان

الجوازات والهجرة تواصل دعمها الإنساني بالمحافظات

01:29 م الأحد 13 يوليه 2025

مصلحة الجوازات-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين من راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز البُعد الإنساني في تقديم الخدمات.
وفي هذا الإطار، تم رصد عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن المترددين على مختلف أقسام الإدارة بكافة المحافظات، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في جميع مواقعها الشرطية، انطلاقًا من ثوابت المنظومة الأمنية المعاصرة، التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتقديم خدمة أمنية راقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للجوازات والهجرة قوق الإنسان لمحافظات لحالات الإنسانية والمرضية بار السن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء