ضبط 629 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 629 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة الواقية، في إطار حملاتها المستمرة للحد من المخالفات المرورية.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى السير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويقلل من نسبة الحوادث.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لضبط الحالة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

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