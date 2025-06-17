72 مليون جنيه حشيش وهيدرو.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في السويس

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة السويس، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام بؤرة إجرامية تضم خمسة عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لترويجها داخل نطاق المحافظة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المتهمين وضبطهم وبحوزتهم المضبوطات 666 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و20 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، وعدد 5 سيارات تُستخدم في نشاطهم الإجرامي

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 72 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

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