في 24 ساعة.. ضبط 1198 مخالفة كهرباء وبلطجة بالمواصلات

كتب - علاء عمران:

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُوسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى فرض الانضباط ومواجهة الجريمة بجميع أشكالها، حيث استهدفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عددًا من المرافق الحيوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 1119 قضية متنوعة داخل محطات المترو والسكة الحديد والقطارات، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 1198 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد.

وتواصل أجهزة الوزارة تنفيذ حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الردع.

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