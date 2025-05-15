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أمن الجيزة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح الأبيض في الهرم

09:56 م الخميس 15 مايو 2025

المشاجرة

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الهرم غرب المحافظة لم تسفر عن إصابات.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأنه بتاريخ 20 أبريل الماضى حدثت مشاجرة بين 3 سائقين وطرف ثان (سائقان) بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور، اعتدى على إثرها الطرفان على بعضهم دون حدوث إصابات.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (2 ماسورة حديدية– سلاح أبيض) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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