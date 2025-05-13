مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط ترسانة سلاح وطن من المخدرات بقنا وأسوان

كتب – علاء عمران

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزي، ضربة استباقية قوية لبؤر إجرامية شديدة الخطورة متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص بعدد من المحافظات.

وكشفت التحريات عن تورط مجموعات إجرامية بمحافظتي قنا وأسوان في محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، صادر بحقهم أحكام بالسجن والمؤبد في قضايا متنوعة، من بينها: القتل، الشروع في القتل، الاتجار في المخدرات، حيازة السلاح، السرقة بالإكراه، والحريق العمد.

كما أسفرت الحملة عن ضبط قرابة 368 كيلوجرامًا من المواد المخدرة شملت: الحشيش، الهيدرو، البانجو، الهيروين، الشابو، والـ"بودر"، بالإضافة إلى 37 قطعة سلاح ناري بينها: 10 بنادق آلية، و14 بندقية خرطوش، و11 فرد محلي، و2 طبنجة.

وتُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 22 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من خطر المخدرات والسلاح غير المرخص.