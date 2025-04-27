الداخلية: ضبط قضايا مخدرات وأسلحة.. وتنفيذ 750 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من تنفيذ حملات أمنية موسعة في أسوان ودمياط، بالتنسيق مع مختلف الأقسام الأمنية، أسفرت عن نتائج هامة في مجال مكافحة المخدرات والأسلحة النارية وتنفيذ الأحكام القضائية.

ففي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، أكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وكميات من مخدر الشابو، بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، شملت بندقيتين آليتين، بندقية خرطوش، فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية. كما تم تنفيذ 750 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، أكثر من 14 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، 11 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقية خرطوش وفرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وضمان استتباب الأمن.