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لترشيد الكهرباء.. تحرير 151 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

09:19 م الخميس 20 مارس 2025

مخالفات المحلات

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كتب- رمضان يونس:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 151 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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المحلات غير الملتزمة بقرار الغلق قرار الغلق ترشيد استهلاك الكهرباء
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