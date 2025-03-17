حبس وغرامة وتعويض ..الاقتصادية تعاقب بلوجر شهير سب رضوي الشربيني



كتب ـ مصراوي:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة بلوجر شهير بالحبس شهر بتهمة سب وقذف والتشهير بالإعلامية رضوى الشربيني، وتغريمه 20 ألف جنيه، وتعويض المدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره محتوى مسيئًا تضمن عبارات تشهير بحق الإعلامية رضوى الشربيني، ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضده.

وتقدمت رضوى الشربيني ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، متهمة البلوجر بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها علنًا، مطالبة بمحاسبته قانونيًا على ما بدر منه.