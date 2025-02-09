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هبوط أرضي يقود مباحث أوسيم لحفرة الكنز

10:15 ص الأحد 09 فبراير 2025

موقع الجريمة

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كتب - محمد شعبان:

كشف هبوط أرضي في شارع بمركز أوسيم عن عملية تنقيب عن الآثار.

العقيد كريم سويلم مأمور المركز تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع هبوط أرضي بقرية الزيدية.

بالفحص تبين أن الهبوط نتيجة التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل وعثر على حفرة بعمق نحو 8 أمتار والأدوات المستخدمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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هبوط أرضي تنقيب عن الآثار الأجهزة الأمنية
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