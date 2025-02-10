مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية وخط ساخن للتسهيل على المواطنين

كتب- علاء عمران:

خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة في مختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع؛ لتوفير مجموعة من الخدمات المرورية الهامة، مثل تجديد رخص التسيير، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخص التسيير والقيادة، إصدار الملصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني للمركبات، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .

كما تم تخصيص خط ساخن برقم 15558 لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وتيسير عملية الوصول إليها للمواطنين بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات المرورية بشكل حضاري ومتطور.