الداخلية تضبط شخص وسيدة لشراء أصوات الناخبين بالبحيرة

كتب : علاء عمران

08:35 م 03/12/2025

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة سير العملية الانتخابية، وكشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وسيدة يجمعان صور بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، ويوزعان كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية عليهم أثناء ترددهم على الدوائر الانتخابية بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص، أمكن تحديد المتهمين وضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وبحوزتهما كوبونات السلع وصور بطاقات الرقم القومي ومبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

