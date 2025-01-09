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الداخلية تضبط 241 قضية مخدرات و121 قطعة سلاح في 24 ساعة

12:04 م الخميس 09 يناير 2025

حملة أمنية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تنفيذ حملات أمنية موسعة في جميع مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 241 قضية مخدرات و121 قطعة سلاح ناري، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة التسلح غير المشروع.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 60,887 حكمًا قضائيًا متنوعًا، مع التركيز على مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وباشرت النيابة التحقيق في الوقائع.

حملات أمنية وزارة الداخلية الأسلحة النارية
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