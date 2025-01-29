الداخلية تضبط 370 متهماً وتحبط تهريب 500 كيلو مخدرات بالمحافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لمكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في مختلف المجالات الأمنية.

ففي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 344 قضية مواد مخدرة، وتوقيف 370 متهماً، وبتفتيشهم تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة.

وشملت المضبوطات أكثر من 221 كيلو جرام من الحشيش، 84 كيلو جرام من البودر، 35 كيلو جرام من الهيدرو، 36 كيلو جرام من البانجو، أكثر من 18 كيلو جرام من الهيروين، وأكثر من 6 كيلو جرام من الشابو، و3 كيلو جرام من الآيس، بجانب 3 كيلو جرام من الإستروكس، كيلو جرام من الأفيون، و900 جرام من مخدر فرجينيا، بالإضافة إلى 6102 قرص مخدر.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهماً، شملت 13 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 112 فرد محلي، 289 طلقة من مختلف الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، و218 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 86129 حكماً قضائياً متنوعاً، شملت أحكاماً في قضايا الجنايات، الحبس، الغرامات، المخالفات، وغيرها. كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية تضم 13 متهماً ارتكبوا 17 حادثاً متنوعاً.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 18 متهماً هارباً من تنفيذ الأحكام، و25 متهماً على خلفية قضايا البلطجة، بالإضافة إلى 252 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 21822 مخالفة مرورية متنوعة، مع فحص 61 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين أن 10 منهم قد ثبت تعاطيهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.