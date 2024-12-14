لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

01:46 م السبت 14 ديسمبر 2024

عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصة المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها.
كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.
ولاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين في تلك الفعالية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع.

المواد المخدرة مكافحة المخدرات طلاب المدارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في أكبر حملة أمنية بـ13 محافظة: ضبط 50 متهماً و120 كيلو مخدرات

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟