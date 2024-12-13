الداخلية تكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم في 6 أكتوبر



كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاء أحد المواطنين بقيام العاملين في إحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد المواطنين بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة لمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم رغمًا عنها وقيامه بالتواصل مع الجهات المختصة للاستعلام عن السيارة وإبلاغه بعدم تبعيتها لهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن المكان المشار إليه ولا يوجد به سيارات لجمع تبرعات الدم، وأنه "كرفان ثابت" تابع لبنك الدم بإحدى المستشفيات وحاصل على موافقة من الجهات المختصة لتنظيم حملات للتبرع بالدم، وبسؤال ابنة الشاكي قررت بأنها أثناء سيرها بمحل الواقعة استوقفها (أحد الأشخاص، سيدة) وعرضا عليها التبرع بالدم إلا أنها رفضت، عقب ذلك حاول الشخص المشار إليه استيقافها لإقناعها بالتبرع دون إجبارها على ذلك.

وبسؤال "المسؤولين بالمكان" نفيا قيامهما بإجبار الشاكية على التبرع بالدم واقتصار دورهما على تحفيز المواطنين للتبرع.

وبمواجهة الشاكي بما أسفر عنه الفحص أيد ذلك وعلل لدعائه لقيام ابنته بنقل صورة غير صحيحة للواقعة واتصاله بالمسؤولين واستعلامه منهم عن وجود سيارة للتبرع بالدم دون الإشارة إلى الكرفان "محل الشكوى" مما أدى لاعتقاده عن طريق الخطأ بكونها سيارة تقوم بسرقة الدم وبيعه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.