ضبط مصنع أسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنوعة من مواد مجهولة المصدر.

كشفت التحريات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات أن مالك المصنع أنشأه على قطعة أرض زراعية بشبين القناطر، حيث تم تصنيع منتجات غير صالحة للاستخدام الزراعي.

بعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع وضبطت مالكه والمدير المسؤول، وكلاهما له سوابق جنائية. وجرى التحفظ على 185 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.