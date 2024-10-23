"وقع من التالت".. التحقيق في سقوط طفل من نافذة مدرسة بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في إصابة طفل سقط من نافذة مدرسة ابتدائي بمنطقة الدقي.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة الطفل المصاب لسماع أقواله حول كيفية سقوطه من النافذة، كما قررت استدعاء أسرته ومشرفة الطابق الذي حدث به الواقعة.

كان طالب قد أصيب بإصابات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدرسة في الدقي، وتم نقل الطالب إلى المستشفى.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بسقوط طالب بمدرسة من الدور الثالث.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية مصحوبة بسيارات إسعاف مجهزة إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الطالب وبه إصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.