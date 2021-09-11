أفغانستان في ظل طالبان: النساء قد يسمح لهن بالمشاركة بمباريات الكريكيت

كابول- (بي بي سي):

قال رئيس مجلس الكريكيت الأفغاني، إن فريقه النسائي مازال من الممكن أن يسمح له بممارسة اللعبة، وذلك بعد أيام من إعلان طالبان معارضتها مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية.

وقال عزيز الله فضلي لراديو أستراليا إن مجلس الإدارة سيضع قريبا الخطوط العريضة لمستقبل لاعبات الكريكيت في أفغانستان.

وقد هددت أستراليا بإلغاء مباراة ودية بين فريقي الرجال في البلدين للعبة الكريكيت من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، إذا حظرت طالبان ممارسة الرياضة على النساء.

وتلتزم جميع الدول التي تشارك في منافسات رياضة الكريكيت بتكوين فريق نسائي.